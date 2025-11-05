Inter, Chivu su Prime: «Attenzione a non sottovalutare il Kairat. Su Thuram dico una cosa...»

Inter, Chivu a poche ore dalla sfida contro il Kairat ha parlato ai microfoni di Prime. Ecco le parole del tecnico nerazzurro su diversi temi.

A poche ore dalla sfida contro il Kairat, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Prime.

CHAMPIONS LEAGUE – «La Champions è questa, se sei arrivato nella fase a gironi vuol dire che qualcosa hai e bisogna rispettare questo. Una squadra che per arrivare in Champions ha fatto 4 turni preliminari e qualcosa di buono ha. Ha eliminato Slovan, Celtic, bisogna stare sempre con le antenne dritte, le partite non sono mai semplici».

THURAM – «Umanamente ci è mancato tanto perché abbiamo perso un bravissimo ragazzo oltre all’attaccante che ci serviva in queste partite ogni tre giorni. Purtroppo non era a disposizione, ci ha messo un po’ di più delle aspettative, siamo felici di rivederlo coi compagni. Poi è ancora da valutare quanto e se ne ha qualcosa. Ha pochi allenamenti col gruppo, lo abbiamo gestito gradualmente. Abbiamo questa cura particolare di non forzare, è stato fermo un mese, è andato giù di condizione».

POST NAPOLI? – «Ho visto la voglia di reagire, di prendersi la sconfitta di Napoli come un episodio, come una cosa che capita durante la stagione. La cosa importante è come reagisci. Dopo 3 giorni abbiamo giocato con la Fiorentina, poi a Verona, la reazione c’è stata ed è quello che avevamo chiesto. Ora vogliamo vedere continuità». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM