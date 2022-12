Inter, due nomi per il possibile addio di Gosens

L’Inter ha individuato due profili per la possibile partenza di Robin Gosens a gennaio. Il piano di Marotta

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’addio di Robin Gosens resta una possibilità a gennaio per l’Inter. Sull’esterno tedesco ex Atalanta ci sono l’attenzione di diversi club tedeschi come il Borussia Moenchengladbach.

I POSSIBILI SOSTITUTI – Ausilio e Beppe Marotta, in caso di partenza dell’esterno tedesco, vorrebbero portare in nerazzurro uno tra Borna Sosa dello Stoccarda o Antonee Robinson del Fulham.