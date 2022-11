Il Newcastle degli sceicchi vuole Borna Sosa (ma l’Atalanta continua a trattare)

Borna Sosa risulta sempre forte l’interesse dell’Atalanta di Gasperini, ma occhio alla mina vagante Newcastle

Nonostante l’Atalanta stia continuando a trattare con lo Stoccarda per Borna Sosa, ci potrebbero essere nuove concorrenti per l’esterno.

Come riportato da Todofichajes.com, ci sarebbe anche il Newcastle degli sceicchi: pronti a costruire una squadra competitiva. La sfida di mercato verrà decisa da chi sarà più bravo a persuadere il calciatore non solo economicamente, ma anche a livello di obiettivi Staremo a vedere come si evolverà la situazione.