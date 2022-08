Inter, Dumfries: «Importante vincere partite di questo tipo»

Inter, le parole di Dumfries, autore del gol decisivo contro il Lecce: «Abbiamo lottato fino all’ultimo, è importante vincere queste partite»

Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Lecce dell’Inter, arrivata con il suo gol in extremis. Di seguito le sue parole.

«Complimenti ai giocatori del Lecce per come hanno interpretato la partita e per come si sono difesi, ma credo che la vittoria di oggi sia assolutamente meritata. Abbiamo lottato fino all’ultimo, è importante vincere partite di questo tipo. Lukaku? Siamo molto contenti che abbia fatto gol, è un giocatore molto importante per noi».