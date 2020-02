Inter, ecco Eriksen. Dietro al gol c’è una prestazione di sostanza

Christian Eriksen trova il primo gol con i nerazzurri e per poco non sigla una doppietta. Nella prestazione dell’ex Tottenham c’è molto.

La prima volta di Christian Eriksen. Il danese si è sbloccato contro il Ludogorets siglando la prima rete con la maglia nerazzurra, un destro sporcato dalla difesa bulgara che non ha lasciato scampo a Iliev.

Ma dietro al gol dell’ex Tottenham c’è molto altro. Eriksen tocca il maggior numero di palloni (90) per i nerazzurri ed è il primo per passaggi completati (75). Il ruolo da centrocampista centrale che Conte gli sta cucendo addosso comincia a funzionare. Dopo il gol, arrivato al 71esimo, ecco che il danese spacca la traversa con un sinistro terrificante. Non male se consideriamo che su tre tiri in tutta la partita, solo uno non ha creato problemi alla difesa del Ludogorets.

La prestazione in Europa League ha confermato che Christian Eriksen c’è, eccome. Il lavoro di Conte, piano piano, sta dando i suoi frutti.