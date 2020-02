Inter, ecco perché l’Europa League non è da snobbare

Il cammino in Europa League può portare introiti importanti alle casse nerazzurre.

Giovedì arriva il Ludogorets. Per l’Inter si tratta di una partita cruciale per il cammino europeo. Fare bene nella gara di andata in Bulgaria significherebbe ipotecare il passaggio del turno e le casse del club potrebbero beneficiarne eccome.

L’Europa League infatti potrebbe valere per l’Inter 10 milioni solamente di premi fissi. Altri 4 in caso di vittoria finale. Insomma, un tesoretto che può far sempre comodo alla dirigenza nerazzurra. Le motivazioni poi non mancano di certo all’Inter. Dopo due ko consecutivi con Napoli e Lazio la missione è partire con il piede giusto contro il Ludogorets.