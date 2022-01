Inter, Marotta: «Dybala? Certi tentativi vanno fatti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida contro l’Empoli di Coppa Italia. Le sue parole:

RINNOVO – «Non abbiamo agenti che ci rappresentano, siamo uomini, basta uno sguardo. Sarà poi il presidente a ufficializzare l’accordo, ci siamo già confrontati con il presidente e siamo felici di continuare. Siamo in un club di grande prestigio, è spontaneo e automatico il rinnovo. Io Ausilio e Baccin dobbiamo essere ambiziosi e andare a cercare determinati nomi, se non si centra l’obiettivo non importa ma i tentativi vanno fatti»

DYBALA – «Inzaghi è contento dei quattro attaccanti, però siamo l’Inter e certi tentativi vanno fatti. Dobbiamo esserci su questo e quel giocatore. Normale che quando un calciatore come Dybala va in scadenza venga accostato a vari club»

FUTURO – «Guardiamo con serenità al presente e questo è tutto merito delle varie componenti societarie dal primo all’ultimo componente. L’appeal è tornato molto forte grazie al lavoro di tutti, questo è motivo di orgoglio per tutti»