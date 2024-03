Inter, l’esito degli esami di De Vrij: ecco le condizioni

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, è stato sottoposto agli esami medici in Olanda circa le sue condizioni dopo l’infortunio

Emergono novità su Stefan de Vrij e le sue condizioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Inter ha completato gli esami medici in Olanda per verificare l’entità dell’infortunio agli adduttori

Un inconveniente tecnico non ha permesso di consegnare già ieri i risultati ai neroazzurri. In ogni caso, De Vrij è già stato visitato dai medici dell’Inter. C’è paura per una lesione muscolare.