Inter, febbraio è stato il mese peggiore della stagione

Con due sconfitte su 5 partite febbraio è stato il mese più negativo della stagione, ma il cammino finora dei nerazzurri è perfetto.

Prosegue la marcia dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri giovedì chiuderanno un febbraio piuttosto negativo considerato il cammino fatto finora. In 5 partite infatti l’Inter è inciampata due volte.

La prima contro il Napoli in Coppa Italia e poi a Roma contro la Lazio. Due incidenti di percorso più che normali e la partita contro il Ludogorets servirà per dare la carica giusta per affrontare al meglio la fase finale della stagione.