Inter, finalmente Sanchez. Ora il cileno è una valida alternativa

Dopo un inizio complicato e parecchio fuori dai radar, Alexis Sanchez ha sfoderato prestazioni che tranquillizzano Antonio Conte.

I tifosi si aspettavano tanto anche da Alexis Sanchez. Il cileno durante la stagione ha avuto parecchi guai fisici che non gli hanno permesso di poter entrare al 100% nelle idee tattiche di Antonio Conte.

L’infortunio al tendine perineo l’ha tenuto fuori dai giochi fino al 21 dicembre e i primi 90 minuti interi giocati sono stati quelli di Razgrad contro il Ludogorets. In quella circostanza il cileno si è dimostrato sempre presente nelle azioni d’attacco dando molti spunti alla manovra offensiva dell’Inter. Buone notizie per Conte dunque, il cileno è arruolabile per lo sprint finale di stagione.