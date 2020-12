Nicolò Barella non ha preso parte alla rifinitura in casa Inter: difficile la presenza del centrocampista in Champions League contro lo Shakhtar

Nicolò Barella non ha preso parte alla rifinitura in casa Inter. Difficile la presenza del centrocampista nerazzurro in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

L’assenza di Barella si unisce a quella di Arturo Vidal, che soffre di un risentimento ai flessori della coscia destra.