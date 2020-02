Inter, fuori casa ancora imbattuta e con la miglior difesa

Lontano da San Siro i nerazzurri non hanno mai perso e incassano meno gol di tutti. L’ultimo ko la scorsa stagione.

Domenica 19 maggio 2019. E’ la data dell’ultima sconfitta esterna dell’Inter in campionato. Si giocava al San Paolo e il Napoli vinse 4-1. Da lì in poi i nerazzurri non hanno più perso e a febbraio sono ancora imbattuti lontani da San Siro.

Spesso lo stadio di casa rappresenta per la maggior parte delle squadre un fortino, ma l’Inter sta costruendo la sua fortuna anche e soprattutto sulle gare in trasferta. La classifica “ospiti” parla chiaro: 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte in 11 match giocati. Non solo, la squadra di Conte ha anche la miglior difesa con soli 10 gol incassati e 25 fatti. Un ruolino di marcia da 29 punti. Una media invidiabile che per ora permette alla formazione milanese di rimanere in alto in classifica.