Inter, Handanovic: «C’è amarezza. Volevamo battere il Real Madrid»

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Real Madrid.

SCONFITTA – «C’è molta amarezza. L’abbiamo ripresa e la volevamo anche vincere. La sensazione in campo era che la si poteva vincere. Abbiamo avuto alcune occasioni noi e non le abbiamo sfruttate. In queste partite hanno fatto la differenza le occasioni. In area loro sono stati più bravi e cattivi».

FATTORI POSITIVI – «Come nelle vittorie anche nelle sconfitte c’è qualcosa di positivo. Noi dobbiamo crescere nella cattiveria agonistica. Forse questa è la differenza fra noi e loro. Sul campo penso che siamo stati anche meglio di loro, abbiamo avuto anche le nostre occasioni. È mancato sempre il passaggio finale».