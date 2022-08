Inter, Handanovic: «L’ambizione deve essere sempre di vincere»

Le parole di Samir Handanovic nel prematch di Lecce-Inter: «Ci approcciamo all’esordio Con grande spirito e grande entusiasmo»

Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Inter TV nel prematch contro il Lecce. Di seguito le parole del capitano dell’Inter.

«Come ci approcciamo a questo esordio? Con grande spirito e grande entusiasmo. L’ambizione dell’Inter è sempre quella di vincere titoli, lo stesso vale per quelli che sono appena arrivati. Ogni inizio è difficile, non importa contro chi giochi. Noi siamo un gruppo che è insieme da tanto, ci siamo preparati e sappiamo dove il Lecce può crearci problemi. Loro sono molto bravi sulle palle perse in velocità. Dobbiamo essere attenti quando abbiamo palla noi e non perdere palloni centrali. Le partite del precampionato insegnano che dobbiamo essere un po’ più equilibrati».