Inter, il c.t. della Croazia: «Conte importante per Brozovic e Perisic»

Zlatko Dalic ha parlato di Brozovic e Perisic, migliorati sotto la guida di Antonio Conte

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic; entrambi migliorati grazie agli insegnamenti in nerazzurro di Antonio Conte.

CONTE – «Rispetto molto i suoi risultati. È un vincente e ha portato nuova vita anche all’Inter. Conte ha rimesso alla ribalta il 3-5-2, che era considerato un sistema vecchio e ora è una buona opzione per molti. È stato importante sia per Brozo che per Perisic. Proprio Ivan sta giocando molto bene sia davanti che dietro. Ciò significa che Conte è stato chiaro nelle sue istruzioni e che Perisic è intelligente e disposto a sacrificarsi per la squadra».

PERISIC – «Ora ha dimostrato di meritarsi di stare all’Inter. Ma non credo fosse mai in discussione: se giochi Mondiale, Champions ed Europeo al suo livello, puoi stare dovunque. Forse Ivan e Conte non avevano trovato l’intesa perfetta all’inizio, ma ora funzionano bene assieme».

BROZOVIC – «Una delle abilità chiave di Marcelo è la flessibilità: può giocare in diverse posizioni. Io lo vedo come mediano difensivo, perché ha istinto nel recuperare palloni, grande intelligenza e ritmo. Ma pensa velocemente ed è un buon passatore, quindi può anche occupare un ruolo più centrale. I bravi giocatori vanno d’accordo tra di loro, non mi stupisce che i mediani dell’Inter si completino così».