Il centrocampo dell’Inter ha segnato 14 gol in campionato e sfornato 27 assist. E’ il più prolifico della Serie A.

Emerge un altro dato che fa capire perché l’Inter sia meritatamente in cima alla classifica della Serie A. Il centrocampo composto da Barella e compagni finora ha messo a segno 14 gol. Più di tutti gli altri in Serie A.

Non serve andare troppo in là con la memoria per ricordare l’ultimo gol di un centrocampista nerazzurro. Nel derby Brozovic e Vecino hanno dato la chiara e netta dimostrazione che l’Inter quest’anno ha un’arma in più.

Ma non sono solo i gol. E’ un centrocampo che sforna ad assist a tutto spiano e a confermarlo sono i numeri: 27 in 23 giornate. Una media per nulla negativa.