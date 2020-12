Inter, il gol di Skriniar vale un record: il dato sui nerazzurri

L’Inter si conferma squadra solida e vince un’importantissima gara contro il Verona: 1-2 contro gli uomini di Juric grazie alle reti di Lautaro Martinez e Milan Skriniar.

Proprio il gol del centrale slovacco consente all’Inter di eguagliare un record della sua storia: sono 108 le reti segnate dai nerazzurri nel 2020 come era successo soltanto due volte, ovvero nel 1961 e nel 2007.

108 – L'Inter ha eguagliato il suo record di gol in un singolo anno solare in tutte le competizioni dal 1929/30: 108, stabilito in precedenza nel 1961 e nel 2007. Abbondanza.#VeronaInter pic.twitter.com/n2SLAayD0U

