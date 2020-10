Inter, infortunio Sanchez: lui dice di star bene, oggi gli esami

Alexis Sanchez non si sente infortunato, a differenza di quanto comunicato ieri dai medi cileni

Dal Cile, è giunta ieri sera la notizia dell’infortunio di Alexis Sanchez. L’attaccante dell’Inter avrebbe subito un infortunio muscolare nella partita contro la Colombia e i media cileni avrebbero annunciato l’assenza del Nino Maravilla sia nel derby che in Champions contro il Borussia Monchengladbach.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la penserebbe diversamente lo stesso Sanchez che, in contatto con lo staff medico nerazzurro, non avrebbe segnalato particolari problemi. Oggi si saprà qualcosa in più, con il cileno che svolgerà esami approfonditi rientrato a Milano.