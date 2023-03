Inter-Inzaghi, la direzione può essere una soltanto

Simone Inzaghi perde un altro scontro diretto e ora il suo futuro è decisamente in bilico, non nell’immediato ma a fine stagione la società tirerà le somme

Il tecnico ha trovato 9 sconfitte in 28 partite di campionato, troppe per una squadra che voleva puntare al titolo Napoli o non Napoli. Poche idee, un gioco sterile che non crea pericoli e l’unica salvezza è la Champions League. Essere ancora in corsa per un obiettivo importante sta aiutando il tecnico a tenersi la panchina, ma con ogni probabilità le strade si divideranno in estate.