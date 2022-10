Inter, Inzaghi: «Siamo delusi per una sconfitta immeritata»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta contro la Roma: le dichiarazioni dell’allenatore

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando la sconfitta della sua Inter contro la Roma.

SCONFITTA– «Sappiamo che martedì ci sarà questa partita contro una squadra fortissima, è normale ci sia delusione dopo la sconfitta di stasera, una sconfitta immeritata. E’ stata la nostra migliore partita stagionale, la sconfitta brucia. Dobbiamo fare di più in questo momento sul particolare. Il nostro portiere non ha fatto una parata, abbiamo creato senza concretizzare. In questo momento non basta quello che stiamo facendo. Ho avuto una bellissima risposta dalla squadra per gioco creato e modo di stare in campo, i tifosi ci hanno incitato dall’inizio alla fine ma siamo qui a leccarci le ferite».

