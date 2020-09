Inter, Juve e Milan d’accordo: sì all’ingresso dei fondi in Serie A

Secondo Calcioefinanza.it Inter, Juve e Milan sarebbero d’accordo all’ingresso di private equity nella Serie A

Ha dato buoni frutti l’incontro andato in scena questa mattina tra Inter, Juve e Milan nella sede rossonera. Secondo Calcioefinanza.it sono d’accordo all’ingresso di private equity in Serie A.

Le tre grandi del calcio italiano si sono riunite per parlare delle offerte presentate dalle due cordate. Durante il summit di questo pomeriggio sono state analizzate entrambe le offerte: quella del trio CVC-Advent-Fsi e quella di Bain-Nb Renaissance. Le società hanno una posizione condivisa anche se i tempi non sono ancora maturi per una decisione definitiva.

L’obiettivo dei club ora è quello di convincere le altre società ad accettare il nuovo scenario, anche in vista dell’assemblea di Lega Serie A che andrà in scena il 9 ottobre.