Inter Juve, Tardelli: «Sfida già decisiva per i bianconeri»

Marco Tardelli: «Questa non è la vera Juve, le servirebbe Barella». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero sul big match

Marco Tardelli ha così presentato il derby d’Italia tra Inter e Juventus a La Gazzetta dello Sport.

DERBY D’ITALIA – «È una sfida già molto importante per le ambizioni delle due squadre, ma è più decisiva per la Juve, sono i numeri a dirlo. Mentalmente sarebbe dura ripartire e pensare allo scudetto con un divario così importante. E davanti corrono».

JUVENTUS – «La Juve non è ancora la Juve. È ritornata, ha fatto delle belle cose ma l’anima della squadra oggi è la difesa e quindi non può essere vera Juve. Questa squadra si sta reggendo sulla compattezza difensiva e tutto parte da lì, non avendo un centrocampo ancora in grado di dare equilibrio e di legare tutti i reparti».

SERIE DI VITTORIE – «Allegri l’ha sistemata bene perché ha trovato la formula per ottenere il meglio anche in questa maniera, cioè basandosi sulla difesa e sulle ripartenze di Chiesa, Morata e gli altri in grado di fare la differenza. Tornerà la vera Juve quando si riuscirà a inserire qualcuno un mezzo. Manca un vero play oltre un uomo alla Barella, che invece sta rendendo grande l’Inter».