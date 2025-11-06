Inter Kairat, le dichiarazioni di Chivu: «Mi prendo i 3 punti e anche la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere qualcosina in più»

Inter Kairat, le parole nel post gara di Chivu: «ll primo responsabile sono io, mi prendo tutte le colpe»

Nel postpartita di Inter–Kairat Almaty, Cristian Chivu ha analizzato la vittoria per 2-1 maturata nel 4° turno della League Phase di Champions League. L’ex difensore nerazzurro ha espresso le sue considerazioni ai microfoni di Prime Video.

ANALISI – «Il primo responsabile sono io, mi prendo tutte le colpe per non essere riuscito a motivare e trasmettere l’importanza di questa partita, qualcuno magari l’ha anche sottovalutata anche se non credo più di tanto. Anche io ho sperimentato le difficoltà nel giocare ogni 3 giorni, calarsi nella realtà di una partita importante dove l’avversario, solo sulla carta, sembra inferiore. Mi prendo i 3 punti e anche la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere qualcosina in più. Per me è una lezione, lo è per tutti. Dovrei far meglio da allenatore, per trasmettere la voglia di essere determinanti e dominanti, avendo l’atteggiamento giusto».

OPERAZIONE SORRISO DI LAUTARO – «Un giocatore credo che non si permetterà mai di chiedermi di giocare, sono stato io ad avere questa idea e a fargli fare 45 minuti. So quanto è importante fare uscire un attaccante quando ha cattivi pensieri. Poi lui da capitano e trascinatore… Lui ha fatto gol e siamo tutti contenti, ma io sono più contento della scivolata fatta per andare a chiudere in angolo, questo è lo spirito che tutti noi dobbiamo avere. Il calcio è anche felicità, è un gioco. Non bisogna caricarsi più di tanto. Lui come tanti altri sono importanti, bisogna giocare col sorriso. Hanno solo l’obbligo di dare il massimo di quanto possono dare quel giorno»

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI CHIVU SU INTERNEWS24