Inter-Keita, affare ai dettagli: si fa anche senza Candreva

Keita Balde è pronto a dire sì ai nerazzurri, l’affare si farà anche senza Candreva: Ausilio determinato ad alzare la parte cash

Keita Balde corre verso l’Inter, anche senza Antonio Candreva. La pedina individuata dal Monaco per uno scambio di prestiti con diritto di riscatto, non è orientato ad accettare un trasferimento a titolo temporaneo nel Principato ma l’affare legato all’ex laziale andrà comunque in porto. Il no dell’italiano ha complicato un po’ l’affare tra le due società, tuttavia, i dirigenti nerazzurri non intendono fermarsi e proveranno a chiudere comunque l’operazione con un prestito oneroso (5-6 milioni) e un diritto di riscatto intorno ai 20 milioni per una valutazione complessiva non troppo diversa da quella fissata con il Sassuolo per Politano. Diverso sarà invece l’ingaggio visto che quello di Keita si aggirerà intorno ai 3 milioni. Sembrava che a Monaco potesse interessare un centrocampista nerazzurro (Gagliardini), ma non c’è stato nessun affondo finora.