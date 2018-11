Inter: Keita cerca riscatto, domani titolare contro il Frosinone

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti domani contro il Frosinone potrebbe mandare in campo dal 1° minuto l’esterno offensivo Keita Baldè

L’esterno offensivo dell’Inter Keita Baldè non ha ancora rispettato le aspettative. Poco spazio e prestazioni deludenti non stanno convincendo la società ed il tecnico nerazzurro. Attualmente la dirigenza, secondo le ultime indiscrezioni, sembra stia riflettendo sul riscatto del senegalese in prestito dal Monaco. Il riscatto dell’ex Lazio, arrivato a Milano quest’estate, costerebbe alle casse del club milanese 34 milioni di euro, cifra che adesso sembrare alta per un calciatore che sino ad ora ha disputato circa 430 minuti.

Domani Spalletti contro il Frosinone, anche in vista dell’importantissimo match di Champions League contro il Tottenham, potrebbe rilanciare Keita mandandolo in campo da titolare al posto di Ivan Perisic. L’esterno 23enne dovrà, dunque, rialzare la testa per cercare di conquistarsi una maglia da titolare e magari rimanere all’Inter e nel campionato italiano.