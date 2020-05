Inter, Kostic: perché l’esterno creato è perfetto per Conte

Kostic è un giocatore totalmente funzionale per le esigenze tattiche dell’Inter. Si tratta del quinto che manca a Conte

Kostic è un nome che circola spesso in ottica Inter. L’esterno dell’Eintracht sembra perfetto per il 352 di Conte. Sulla fascia sinistra è infatti un treno: copre ampie porzioni di campo con continue corse in verticale. Inoltre, ha un apporto offensivo molto elevato, nettamente più elevato rispetto ai giocatori attuali nerazzurri.

Kostic è il giocatore della Bundesliga che effettua più dribbling (78) e il terzo per passaggi chiave (59). Fin qui, ha realizzato 4 gol e 8 assist. Insomma, sarebbe un giocatore totalmente funzionale per le esigenze di Conte.