Inter, la sorella di Gabigol: «A Milano è caduto in depressione...»

La sorella di Gabigol ha parlato del periodo vissuto in Italia all’Inter dall’attaccante brasiliano che ora gioca nel Flamengo

Dhiovanna Barbosa, sorella di Gabigol, in una intervista a Rede TV ha parlato del periodo difficile vissuto dal fratello ai tempi dell’Inter.

DEPRESSIONE – «Gabriel era diventato anemico ed è caduto in depressione ai tempi dell’Inter. Quando tornava a casa dopo l’allenamento, andava direttamente in camera sua. Ricordo che io e i nostri genitori abbiamo fatto di tutto per aiutarlo, ma a quel tempo riuscivamo a malapena a parlargli. Mio fratello dà la vita sul campo e soffre molto quando le cose non funzionano. È stata la fase peggiore della mia vita ed è stato così per tutti a casa. Adesso speriamo tutti in una sua convocazione in Nazionale, la meriterebbe».