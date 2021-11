Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv al termine del match contro lo Shakhtar: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Abbiamo fatto quello che dovevamo, vincere in casa. E siamo molto contenti».

TIFOSI – «Loro danno sempre il massimo e noi li ringraziamo. Quando siamo in casa ci sono sempre e ci danno una mano anche in campo».

RISULTATO – «È una vittoria emozionante, perchè è da tanto tempo che non si passa il turno e una squadra come l’Inter deve passare. Siamo felici di quello che stiamo facendo e della strada intrapresa, che è quella giusta, sia in campionato che in Champion. Dobbiamo lavorare e fare ciò che ci chiede il mister. Ora aspettiamo il Real Madrid ma siamo a un passo».

VENEZIA – «Ora riposiamo, guardiamo la partita del Real ma dobbiamo pensare al Venezia, che è una trasferta molto dura. Dobbiamo andare lì e prendere i tre punti»