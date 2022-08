Inter dubbio Brozovic per Lecce: Inzaghi prepara il jolly Asllani

L’Inter per la prima della stagione contro il Lecce potrebbe non avere Brozovic, Inzaghi studia il jolly Asllani per l’esordio

Manca sempre meno all’esordio in Serie A dell’Inter nella nuova stagione. C’è tanta curiosità sul ritorno di Lukaku e il nuovo assetto dei nerazzurri. Tra i dubbi della sfida contro il Lecce c’è quello legato alla presenza o meno di Brozovic.

Il croato sta lavorando a parte da diversi giorni, non ha problemi preoccupanti ma potrebbe non essere in condizione. Niente paura dalle parti di Appiano Gentile perché Inzaghi ha nel jolly Asllani il sostituto adatto per sopperire alla mancanza del centrocampista croato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.