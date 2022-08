Inter Brozovic, il croato ancora a parte: le sue condizioni non preoccupano

Marcelo Brozovic si sta allenando a parte e lo farà anche nei prossimi giorni, ma il suo utilizzo contro il Lecce sembra non essere in dubbio

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il croato sta svolgendo un lavoro specifico in via del tutto precauzionale ma per l’esordio in Serie A non dovrebbero esserci problemi.