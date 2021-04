Inter, l’ex Maicon: «Campionato finito, ma ci sono squadre fortissime»

L’ex nerazzurro Maicon ha parlato del campionato di Serie A in corso, dando ormai per scontata la vittoria dell’Inter

Maicon, storico ex nerazzurro e ora al Sona, in una intervista a Il Veronese ha parlato del campionato di Serie A dando ormai per certa la vittoria dell’Inter.

CAMPIONATO – «Per l’esperienza che ho da giocatore ti direi che il campionato è finito, che è già in casa dell’Inter, ma ci sono squadre fortissime e tutto può succedere. Devono continuare a comportarsi bene, ma vedo giocare la squadra e per quello che sta facendo è superiore».

LA PARTITA PIU BELLA ALL’INTER – «Tralasciando la finale di Madrid, ci sono tante partite che mi hanno colpito in maglia Inter. Una che magari nessuno ricorda è stata il 3-2 sempre contro il Bayern. Tutti dicevano che saremmo usciti perché avevamo perso l’andata. Era difficilissimo ribaltare, anche perché loro sono arrivati fino al 2-1. Un risultato importantissimo, poi è andata male ma quella gara mi ha rimasta dentro».