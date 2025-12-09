 Inter Liverpool, parla Chivu: «Era giusto un pareggio per come si era messo. Abbiamo dato il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio nel provarci»
Inter Liverpool, parla Chivu: «Era giusto un pareggio per come si era messo. Abbiamo dato il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio nel provarci»

Inter Liverpool, Chivu non ha dubbi nel post partita: «Era giusto un pareggio per come si era messo. Abbiamo dato il nostro meglio»

Nel postpartita di Inter-Liverpool, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato la sconfitta per 0-1 maturata nel sesto turno della League Phase di Champions League. Le parole:

ANALISI – «Era giusto un pareggio per come si era messo. L’inizio e l’approccio con poca energia, abbiamo subito la loro pressione e poi abbiamo trovato la chiave. Questo dopo aver fatto 2 sostituzioni che ci hanno condizionato nel momento clou del secondo tempo. Poi arriva un episodio a fine partita, già il secondo nelle ultime 2 giornate di Champions, e non riusciamo a poetare a casa purtroppo niente. Abbiamo dato il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio nel provarci. Dovevamo essere più lucidi in avanti, è stata una partita condizionata un po’ dai due cambi che abbiamo dovuto fare nei primi minuti».

SUL RIGORE – «Io commento poco le decisioni arbitrali. Parlo di educazione, di quello che dobbiamo insegnare soprattutto in queste partite di Champions. La dinamica l’ha interpretata bene l’arbitro che ha visto bene e non ha dato il rigore. Poi quando interviene il Var… Dobbiamo imparare a combattere anche contro le ingiustizie e gli episodi, prestare più attenzione a cosa vogliamo fare».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI CHIVU SU INTERNEWS24

