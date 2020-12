Inter, lo United pensa a Eriksen e non solo: occhi anche su Perisic

Calciomercato Inter: i nerazzurri a gennaio venderanno e il Manchester United avrebbe messo nel mirino il danese e il croato

Senza gli introiti delle coppe europee, nella finestra di mercato invernale l’Inter sarà costretta a vendere avendo anche diverse difficoltà nelle entrate. Il nome in cima alla lista dei partenti è quello di Christian Eriksen, con il suo rapporto con Conte ormai ai minimi storici. Su di lui c’è l’Arsenal, che pensa di offrire Xhaka, ma anche il Manchester United.

E proprio i Red Devils, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbero messo gli occhi anche su Ivan Perisic. Il croato si è ritagliato uno spazio nello scacchiere dell’allenatore nerazzurro, ma in caso di offerta allettante sarà ceduto. Per sostituirlo, Conte vorrebbe Emerson Palmieri ma il Chelsea vuole soltanto venderlo senza prestiti e diritti di riscatto. Si prospetta quindi un gennaio difficile per l’Inter sul fronte mercato.