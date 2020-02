Inter-Ludogorets, i 30mila tifosi verranno rimborsati

L’Inter rimborserà i 30mila tifosi che avevano acquistato i tagliandi per la gara.

L’Inter giovedì dovrà fare a meno del supporto dei 30mila tifosi per la gara interna con il Ludogorets. La decisione è stata presa per evitare rischi di diffusione del contagio del Coronavirus.

La società però rimborserà tutti i tifosi che non potranno assistere al match. A riportarlo è il Corriere della Sera. Meno fortunati invece coloro che hanno comprato i biglietti per la trasferta di Torino con la Juventus. Per quella fetta di tifosi infatti non è previsto alcun rimborso.