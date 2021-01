Inter, Lukaku e Vidal tornano titolari contro la Roma

L’Inter ritrova dal primo minuto Romelu Lukaku e Arturo Vidal. Le scelte di Antonio Conte per la partita contro la Roma delle 12:30

Romelu Lukaku e Arturo Vidal partiranno titolari in Roma-Inter, sfida in programma oggi alle 12:30. A riportarlo è Gazzetta dello Sport. Entrambi erano entrati a gara in corso contro la Sampdoria, Lukaku perchè reduce da un infortunio mentre Vidal per scelta tecnica.

Di fatto l’unico dubbio di formazione per Antonio Conte è sulla fascia sinistra con Darmian che al momento è in vantaggio su Young.