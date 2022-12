Lukaku in vacanza con il preparatore: vuole tornare per riprendersi l’Inter

L’Inter ha svolto ieri a Malta la prima amichevole e aspetta il ritorno dei Nazionali soprattutto quello di Romelu Lukaku

L’attaccante belga si trova in vacanza in questo momento con il suo preparatore personale per allenarsi e ritrovare la condizione in vista del suo ritorno ad Appiano. La voglia di Inter e di riprendersi dopo l’eliminazione dal Mondiale e un inizio tutt’altro che semplice sono davvero elevate. Lukaku lavora per tornare determinante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.