Inter, Marotta in pressing su Dybala: il Tottenham può aiutare i nerazzurri

Calciomercato Inter: Marotta spinge per Dybala, ma c’è bisogno di un incastro per arrivare alla Joya

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere tinto di nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’ad dell’Inter Beppe Marotta starebbe lavorando per assicurarsi l’attaccante argentino che a fine stagione lascerà la Juventus.

In particolare, svela il quotidiano, un incastro di mercato potrebbe favorire l’arrivo a Milano di Dybala. Se il Tottenham decidesse di tornare alla carica per Lautaro Martinez, l’Inter libererebbe spazio in attacco alla Joya, che diventerebbe il nuovo 10 nerazzurro.