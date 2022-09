Inter, Marotta: «In un derby non si guarda la classifica»

Le parole di Beppe Marotta prima del Derby: «Derby e poi Bayern? Affronteremo i grandi impegni come sempre»

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del Derby di Milano. Di seguito le sue parole.

DERBY – «È un match molto importante, si sa che quando si gioca un derby non bisogna mai guardare la classifica, ma il contesto. Derby e poi Bayern? Affronteremo i grandi impegni come sempre, come fanno i grandi club».

MERCATO – «È stato un mercato molto difficile, avevamo la necessità di dare sostenibilità al club, ma anche di allestire una squadra competitiva. Su Skriniar la proprietà è stata inamovibile, ha rifiutato tutte le richieste. Alcune trattative sono andate in porto, altre no, ma questo è il mercato: la sensazione è comunque positiva».

OBIETTIVI – «Le ambizioni sono tante, parliamo di Inter, di una squadra con un palmares ricco di trofei. Siamo obbligati a perseguire la storia, sempre considerando gli avversari, c’è grande rispetto. È un impegno importante, che ci porta indietro su un calcio romantico. Ma anche le altre competizioni, la Champions e la Coppa Italia, sono tutti appuntamenti che dobbiamo onorare per via di quello che la maglia rappresenta».