Allo stadio Meazza, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Meazza, Milan e Inter si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Milan Inter 1-1 MOVIOLA

1′ Inizia il match

7′ Subito ritmi alti a San Siro il Milan prova a giocarsela con il possesso palla, l’Inter con le ripartenze

11′ Occasione Inter – manovra neroazzurra che porta alla conclusione Brozovic, servito da Barella, all’interno dell’area rossonera, tiro deviato in angolo

15′ Traversa del Milan – Leao scatta sulla fascia e mette al centro un cross insidioso deviato sulla traversa da Bastoni in contrasto con Giroud

16′ Tiro Leao – contropiede del Milan, avviato da un ottimo assist di testa di Giroud, servito il portoghese che non ci pensa due volte e calcia a giro, attento Handanovic

21′ Gol Brozovic – rilancio di Handanovic che pesca Lautaro, bravo a difendere il pallone e servire Correa che in verticale pesca il croato che a tu per tu con Maignan non sbaglia

25′ Tiro Giroud – il francese riceve palla in area di rigore neroazzurra con un lancio dalle retrovie, stoppa e calcia al volo ma è impreciso

28′ Gol Leao – errore in uscita dell’Inter, palla recuperata da Tonali che guida la ripartenza e serve il portoghese che da posizione defilata calcia e in diagonale alto batte Handanovic

32′ Occasione Milan – Giroud riceve palla in area di rigore neroazzurra con un lancio dalle retrovie, stoppa e calcia al volo ma è impreciso

34′ Doppia occasione Milan – Recupero palla di Tonali che scambia in un uno due con Tonali che porta alla conclusione il centrocampista tiro però centrale. Sul rinvio di Handanovic recupera palla Theo che si mette in proprio e calcia alto

36′ Occasione De Ketelaere – calcio d’angolo a favore del Milan, cross di Bennacer che pesca il belga bravo a smarcarsi ma la conclusione è alta

45′ +1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ Occasione Milan – calcio di punizione da zona defilata, batte Bennacer, cross deviato su cui il più lesto e Theo Hernandez che però è impreciso di testa

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Inter 1-1: risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Origi. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Darmian; Martínez, Correa. A disp.: Cordaz, Onana; Acerbi, Bellanova, D’Ambrosio, Dimarco, Gosens; Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan; Carboni, Džeko. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi

: 8′ Theo Hernandez; 8′ Dumfries; 32′ Giroud; 38′ Brozovic

RETI: 21′ Brozovic; 28′ Leao;

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A