Inter, Marotta: «Onana interessante, ma ci teniamo stretto Handanovic»

L’a.d. dell’Inter Beppe Marotta ha parlato prima del match contro l’Atalanta

Le parole di Beppe Marotta a Dazn nel pre partita di Inter Atalanta.

«Il mercato è chiuso, sappiamo che il ds Ausilio è attivo nel monitorare le possibilità, vengono seguiti più giocatori ma questo rientra nella routine. Onana portiere interessante ma ci teniamo stretto Handanovic. Si è parlato molto di Intrespac, a miu giudizio è positivo perchè mostra l’amore verso l’Inter e la loro fede verso i colori, ma d’altro canto la società ha profuso tanti milioni di euro e la situazione attuale ha ridimensionato le spese, oggi siamo tranquilli anche se non possiamo fare investimenti pesanti, va trovato un nuovo modello sostenibile come per tutti i club italiani. Gli Zhang vuole ancora vincere e dobbiamo a loro rispetto».