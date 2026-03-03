Inter, parla Marotta: «L’Arsenal non ha chiesto Pio Esposito e noi non vogliamo venderlo! Interessati a Nico Paz? Ecco la verità»

Inter, Giuseppe Marotta ha parlato prima del match contro il Como, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2025/26

Ai microfoni di Mediaset prima di Como-Inter, il presidente Giuseppe Marotta ha dichiarato:

PAROLE – «Abbiamo voltato pagina certamente con rammarico. Ci è servita come esperienza, lottando per tutte le competizioni ci possono stare delle insidie e delle difficoltà. Fa parte del gioco. Nico Paz è un giocatore interessante, un talento che ha davanti una carriera di grande prospettiva. Però è del Real Madrid che ha un diritto di recompra, bravo il Como a scovarlo. L’Arsenal non ha chiesto Pio Esposito, l’Inter però non vuole vendere e non fa del player trading la propria strategia. Pio Esposito lo custodiamo, poi in un futuro lontano tutto può essere.

Derby decisivo? Ci sono tante insidie, tanti punti ancora sono a disposizione. La partita di domenica è importante per la continuità di percorso. Si può cadere anche con le piccole e ci sono tante giornate da disputare».