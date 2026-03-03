Connect with us
Inter, parla Marotta: «L’Arsenal non ha chiesto Pio Esposito e noi non vogliamo venderlo! Interessati a Nico Paz? Ecco la verità»

Published

27 minuti ago

on

By

Marotta

Inter, Giuseppe Marotta ha parlato prima del match contro il Como, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2025/26

Ai microfoni di Mediaset prima di Como-Inter, il presidente Giuseppe Marotta ha dichiarato:

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «Abbiamo voltato pagina certamente con rammarico. Ci è servita come esperienza, lottando per tutte le competizioni ci possono stare delle insidie e delle difficoltà. Fa parte del gioco. Nico Paz è un giocatore interessante, un talento che ha davanti una carriera di grande prospettiva. Però è del Real Madrid che ha un diritto di recompra, bravo il Como a scovarlo. L’Arsenal non ha chiesto Pio Esposito, l’Inter però non vuole vendere e non fa del player trading la propria strategia. Pio Esposito lo custodiamo, poi in un futuro lontano tutto può essere.

Derby decisivo? Ci sono tante insidie, tanti punti ancora sono a disposizione. La partita di domenica è importante per la continuità di percorso. Si può cadere anche con le piccole e ci sono tante giornate da disputare».

