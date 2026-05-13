Inter, Marotta nel pre-finale con la Lazio: «Squadra motivata al punto giusto, possiamo conquistare la decima Coppa Italia che porterebbe metaforicamente un’altra stella»

Inter, il presidente Giuseppe Marotta ha rilasciato queste dichiarazioni prima della finale di Coppa Italia con la Lazio. Le sue parole

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni a Mediaset prima della finale di Coppa Italia contro la Lazio.

PAROLE – «Quando si disputa una finale, è sempre una serata splendida, che ripaga i sacrifici che tutti hanno sostenuto. Ci crediamo e abbiamo la speranza di poter conquistare la decima Coppa Italia, che porterebbe metaforicamente un’altra stella. Credo che la squadra sia motivata al punto giusto. Stella d’argento sulla maglia? Non ci stiamo pensando, il regolamento non lo prevede nemmeno. Vincere, comunque, è sempre luccicante».

«E’ qualche anno che questo gruppo è insieme ed è passato attraverso vittorie e sconfitte, ma è cresciuto in mentalità. La motivazione ha uno spazio importante e da questo punto di vista quelli che erano ragazzi sono diventati uomini, capaci di valutare i momenti importanti. Lo scudetto che abbiamo vinto è quello di Chivu, era praticamente alla sua prima esperienza in una grande squadra, ha dimostrato grandi qualità che fanno ben sperare per lui e per noi».