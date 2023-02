Inter, Marotta: «Porto test importante. Lukaku? Il Mondiale l’ha rallentato»

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Porto

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Porto. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Contro il Porto è un test importante e in passato alle squadre italiane ha fatto male ma speriamo non tocchi anche a noi. Lukaku? Sta ritrovando la condizione migliore e il Mondiale non l’ha aiutato. Squadra di Coppa? Sicuramente dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, ma le qualità che abbiamo si abbinano bene al gioco europeo».