Inter Milan, è pronto il DERBY DI MERCATO! Sommer e Maignan verso l’addio, ecco quali sono gli obbiettivi delle due squadre

Inter Milan, derby di mercato: pronte al dopo Sommer e Maignan, ecco gli obiettivi delle due squadre di Serie A

Un destino comune lega Mike Maignan e Yann Sommer alla vigilia del Derby di Milano di domenica. I due portieri, pur difendendo pali opposti, potrebbero trovarsi di fronte al loro penultimo derby di campionato: i contratti sono in scadenza (per Sommer esiste un’opzione) e i rinnovi appaiono lontani.

Il caso Maignan: rinnovo impossibile

Maignan arriva alla stracittadina da capitano del Milan, ma le possibilità di prolungare il suo rapporto con i rossoneri sembrano ridotte al minimo.

Il caso Sommer: guardando al futuro

Diverso il percorso di Sommer. Lo svizzero, che compirà 37 anni a dicembre, ha un contratto biennale con opzione. Nonostante garantisca ancora affidabilità e costi contenuti grazie al decreto crescita, l’Inter ha deciso di pianificare il futuro puntando su un nuovo numero uno.

Obiettivi comuni: derby anche sul mercato

L’incertezza sui due portieri ha già acceso la sfida tra Milan e Inter sul calciomercato, con entrambi i club interessati agli stessi giovani talenti.

Elia Caprile (Cagliari, classe 2001): seguito inizialmente dai nerazzurri, ora anche i rossoneri lo monitorano con interesse. La valutazione, tra i 25 e i 30 milioni, rappresenta l’ostacolo principale.

seguito inizialmente dai nerazzurri, ora anche i rossoneri lo monitorano con interesse. La valutazione, tra i 25 e i 30 milioni, rappresenta l’ostacolo principale. Zion Suzuki (Parma, classe 2002): il giapponese è in forte ascesa. L’Inter può contare sullo sponsor di Cristian Chivu, che lo considera un predestinato. Il Milan osserva con attenzione, ma il costo stimato di circa 20 milioni potrebbe crescere ulteriormente in caso di exploit al Mondiale.

Derby doppio

La sfida di domenica si giocherà dunque non solo a San Siro, ma anche sul mercato, dove Milan e Inter si contendono il futuro tra i pali.

