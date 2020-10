Inter Milan, Pioli ha un solo dubbio: chi far giocare al posto di Rebic

Inter Milan, alla vigilia del derby c’è un sono ballottaggio per Stefano Pioli: chi tra Brahim, Leo e Saelemaekers prenderà il posto di Rebic

Inter Milan: allenamento pomeridiano questo pomeriggio per il Milan di Stefano Pioli che riaccoglierà per la prima volta a Milanello anche i giocatori che in settimana erano impegnati con le rispettive nazionali. Tra le assenze, oltre agli infortunati Musacchio e Conti, anche i positivi Duarte e Gabbia e l’ancora non recuperato Ante Rebic.

Proprio individuare il sostituto dell’attaccante croato sul versante mancino dell’attacco rossonero è l’unico ballottaggio ancora da risolvere per Stefano Pioli che ha in mente diverse soluzioni: il favorito al momento sembra essere Brahim Diaz, ma restano vive anche le piste Rafael Leao e Alexis Saelemaekers con Samu Castillejo a destra. Nessun dubbio invece per quanto concerne gli altri reparti con Romagnoli (alla 200esima presenza in Serie A) che farà il proprio esordio stagionale al fianco di Simon Kjaer con Theo Hernandez e Calabria ai lati. A centrocampo l’intoccabile tandem Kessié–Bennacer a fare da protezione al terzetto di fantasisti che avrà Calhanoglu perno centrale alle spalle dell’unica punta Zlatan Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.