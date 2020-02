Inter Milan, ecco il pronostico dei tifosi sul Derby di Milano – VIDEO

A due giorni dal Derby di Milano abbiamo chiesto ai tifosi di Inter e Milan un pronostico sulla stracittadina – VIDEO

(-Dal nostro inviato a Milano) Domenica sera andrà in scena il 225° Derby della Madoninna. Nonostante i punti di differenza (19) la stracittadina milanese avrà come sempre un fascino ineguagliabile con Inter e Milan pronte a darsi battaglia per tutti e 90 i minuti.

Abbiamo chiesto ai tifosi delle due squadre di provare a fare un pronostico della partita, indicando anche il giocatore che potrebbe risolverla da una parte e dell’altra. Le risposte non sono tutte scontate.