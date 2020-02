Inter Milan: Eriksen studia Lukaku, Leao vuole una notte alla Ibrahimovic

A due giorni dal derby di Milano, la Gazzetta dello Sport traccia i profili dei possibili protagonisti: Eriksen e Rafael Leao su tutti

A due giorni dal Derby di Milano, la Gazzetta dello Sport traccia i profili di chi potrebbe essere il protagonista della stracittadina. Nelle fila nerazzurre spicca Christian Eriksen, il quale studia dall’amico Lukaku che sa come incidere su un derby (suo il gol all’andata del definitivo 2-0). Eriksen vuole essere protagonista domenica sera sin dall’inizio. Per lasciare la prima traccia con la maglia nerazzurra numero 24.

Dall’altra parte Rafael Leao che proprio contro l’Inter ha esordito, da titolare, con la maglia rossonera. Il secondo derby, però, per Rafael Leao potrebbe diventare altrettanto memorabile, perché al suo fianco ci sarà il gigante Ibra, l’unico supereroe che i poteri non li tiene tutti per sé ma li elargisce a chi lo segue. E Rafa non ha di che preoccuparsi, visto che è il primo della schiera: il giovane attaccante sta studiando a fianco dello svedese per entrare definitivamente nel cuore dei tifosi rossoneri.