Inter Milan, Handanovic lavora senza pallone ma spinge per essere titolare al Derby

Samir Handanovic scalpita e vuole esserci al derby ma ogni decisione è rimandata alla giornata di domani

Il grande dubbio in casa Inter si chiama Samir Handanovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport il portiere slovacco oggi non ha svolto oggi alcun allenamento con il pallone. E non è detto lo faccia domani. Conte e lo staff medico hanno convenuto di evitare rischi inutili: non c’è bisogno di forzare i tempi, il vantaggio che porterebbe un allenamento in più sarebbe comunque inferiore ai rischi che si corrono.

Il tutore al mignolo della mano sinistra per Handanovic è pronto ma non lo protegge al 100%, per questo la decisione definitiva sulla presenza o meno del portiere nella stracittadina è rimandata.