Inter Milan, intrigo Real: il mercato delle milanesi con gli occhi rivolti a Madrid

Inter e Milan guardano in casa Real Madrid per rinforzarsi: Ceballos, Isco e Asensio i nomi per un’estate milanese

Non solo il derby di Coppa Italia per Inter e Milan, ma anche gli occhi rivolti a Madrid per il mercato. Obiettivi diversi, ma si prospetta un’estate rovente sull’asse Italia-Spagna.

L’Inter è alla ricerca di un vice Brozovic e secondo Tuttosport, potrebbe aver trovato in Ceballos una valida alternativa. Giocatore fuori dai piani dei blancos e che potrebbe liberarsi a zero a giugno. In casa Milan continuano le voci su Asensio, ma si sta inserendo anche il nome di Isco tra le possibili scelte. Maldini è a colloquio con la dirigenza dei galacticos anche per la questione Diaz e non è da escludere che possa strappare qualche buon investimento. Con l’arrivo della nuova dirigenza gli affari potrebbero anche avere un poter d’acquisto più forte.