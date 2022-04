Inter Milan, le probabili formazioni della Coppa Italia

Inter Milan, stasera la gara di ritorno della Coppa Italia: le probabili formazioni delle due squadre

Stasera alle ore 21 a San Siro si giocherà il derby di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. Partita importanti per aggiudicarsi la finale e per il proseguo della stagione. Inzaghi e Pioli hanno poco dubbi, ecco le probabili formazioni della partita.

Per quanto riguarda l‘Inter, il tecnico nerazzurro è pronto a giocarsi il suo undici tipo. Nessuna novità se non quella del recupero di De Vrij al centro della difesa e la conferma di Bastoni, nonostante sia uscito acciaccato da Spezia. In mezzo al campo solo certezze: Brozovic in cabina di regia, Barella e l’ex Calhanoglu ai lati. Perisic e Dumfries sulle corsie laterali, mentre davanti si va verso la coppia Lautaro Dzeko.

In casa Milan Stefano Pioli può sorridere per il recupero di Calabria che giocherà titolare. La difesa sarà completata da Kalulu e Tomori al centro con Theo sulla sinistra. Bennacer Tonali i due mediani, mentre davanti potrebbe trovare conferma Kessié come trequartista e Messias sulla destra. Leao e Giroud intoccabili. Lo riporta Tuttosport.